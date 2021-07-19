Более 430 тысяч жителей Тюменской области поставили прививки от COVID-19

Прививки от коронавируса сделали 430 498 человек, 289 660 из них прошли полный курс вакцинации. 32 % привитых — люди старше 60 лет, сообщает Оперштаб.
В региональном депздраве отметили, что жители области активно прививаются от коронавируса как в поликлиниках по месту жительства, так и в мобильных пунктах. Всего на 19 июля вакцинировать 60 % от подлежащих вакцинации жителей области.
Напомним, для формирования популяционного иммунитета необходимо привить 60% населения региона.
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