Более 430 тысяч жителей Тюменской области поставили прививки от COVID-19

Прививки от коронавируса сделали 430 498 человек, 289 660 из них прошли полный курс вакцинации. 32 % привитых — люди старше 60 лет, сообщает Оперштаб.

В региональном депздраве отметили, что жители области активно прививаются от коронавируса как в поликлиниках по месту жительства, так и в мобильных пунктах. Всего на 19 июля вакцинировать 60 % от подлежащих вакцинации жителей области.

Напомним, для формирования популяционного иммунитета необходимо привить 60% населения региона.

Татьяна Тихонова