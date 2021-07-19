В Тюменской гордуме рассказали об организации летнего отдыха детей

Фото со страницы "Аванпоста", https://vk.com/avanpost72

Организация досуга детей в летние каникулы - один из важнейших вопросов в повестке комиссии по социальному развитию Тюменской городской думы. В 2021 году в этом направлении была проведена большая работа, депутаты, проанализировав отчеты администрации, дали положительную оценку разработанной программе.

Лагеря дневного пребывания организованы на базе 85 учреждений, подведомственных департаментам образования, культуры, спорта и молодежной политики. Они работают три смены, практически все лето. За это время в них отдохнут более 22 тыс. детей, из них 5 120 – ребятишки из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Аналогичные площадки организованы в православной гимназии, "Еврошколе", международной начальной школе "Сет-Инт", аэродинамическом комплексе FlyRoom, компьютерной академии "Шаг".

"И чем их будет больше, тем лучше. Надо рассматривать все варианты, чтобы ребятам были предоставлены разные возможности провести каникулы с пользой", - отметила председатель постоянной комиссии Елена Бойко. - Все без исключения лагеря дневного пребывания прошли проверку специалистами профильных структур и получили положительное заключение".

Активный отдых выбрали порядка 1 300 юных тюменцев. Их ждут три палаточных лагеря: "Старая застава" на базе центра допризывной подготовки "Аванпост", "Цимлянский экстрим" и "Непоседы". Это оборонно-спортивные лагеря, где упор делается на военно-патриотическую составляющую и развитие физической выносливости. Проведут каникулы на природе и участники региональной эколого-краеведческой экспедиции "ЧИР".

Кроме того, в проекте "Трудовое лето", популярном у подростков, желающих получить первый профессиональный опыт и подзаработать, летом 2021 года примут участие порядка 9,5 тысячи юных тюменцев.