"Контора пароходства" проводит выставку и встречи об уличном искусстве

Antonia Lev, мультицентр«Контора пароходства»

19 июля на крыльце мультицентра "Контора пароходства" открылась выставка "Сколько ты занимаешься уличным искусством?". В ней уличные художники из разных городов России представили свои работы и ответили на главный вопрос. Увидеть экспозицию можно будет до 1 августа.

"Ответы от художников на вопрос "Сколько ты занимаешься уличным искусством?" разные — от просто тишины до развернутого рассказа с небольшой биографией. Всегда интересно знакомиться с творчеством автора через личную историю, поэтому мы решили создать такую выставку, — рассказала куратор выставочного пространства "Конторы пароходства" Александра Жернова.

Свои работы представили Сергей Овсейкин (Санкт-Петербург), АСТРО (Москва), 5307 (Челябинск), Снег (Тюмень), Иван Симонов (#Маленькиелюди) (Москва), Илья Мозги (Екатеринбург), Любовь Скоропупова (Тюмень), Antonia Lev (Москва), INEY (Москва, Калининград), Растебина (Москва).

23 июля в 18:00 на тему уличного искусства пройдет выступит художник и автор комиксов Георгий Елаев. 29 июля в 19:00 ридинг-клуба проведет книжный магазин "Никто не спит".

Подробности и ссылки на регистрацию на мероприятия появятся в социальных сетях "Конторы пароходства".