Соцпроекты тюменцев получили гранты от "Региона добрых дел"

Четыре тюменких проекта, победившие во всероссийском конкурсе "Регион добрых дел" получат финансовую поддержку в 2022 году.

К ним относятся:

Молодежная гражданская экспедиция "#ДоброТМР", направление "Добровольчество (волонтерство) трудоспособного населения" - МАУ ТМР МЦ "Поколение";

Молодёжный форум "Территория добра", направление "Школьное добровольчество (волонтерство)" Ишимского молодёжного "Центра развития"";

Медиаполигон штаб-квартиры серебряного добровольчества, направление "Серебряное добровольчество (волонтерство)" — "Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации";

Областная школа социального проектирования для лидеров добровольческого (волонтерского) движения Тюменской области "Творить добро просто", координационный ресурсный центр поддержки добровольческого (волонтерского) движения Тюменской области.

Конкурс проводится по программе федерального проекта "Социальная активность" нацпроекта "Образование". Экспертная комиссия рассмотрела 58 заявок и оценила очные презентации. Победители получат субсидии в объеме до 11 млн рублей, которые направят на развитие добровольчества в регионах, вовлечение граждан в волонтерство, поддержку проектов и мероприятий в этой сфере.