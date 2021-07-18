В Тюмени проходит семейный фестиваль-конкурс "Городские цветы"

XI семейный фестиваль-конкурс "Городские цветы" посвящен Дню города. Творческое состязание проводит ДК "Торфяник".

Участвовать могут семьи, семейные группы, общественные организации и т.д. Ограничений по возрасту и количеству представителей нет. Однако каждый участник может представить одну заявку, пишет "Вслух.ру".

На фестиваль-конкурс необходимо предоставить фотографии, гиф-анимации или видео уличных композиций из природного материала, в том числе бросового, подручного. Организаторами заявлено две темы: "Сказочная усадьба" предполагает композиции для оформления приусадебного участка; "Уголок моего города" - композиции для оформления городского сада, сквера, парка, клумбы.

Заявки принимают до 23 июля по электронной почте dktorfjanik@mail.ru с пометкой "Городские цветы". Фото и видео вместе с заявкой необходимо вложить в само письмо, без ссылок для скачивания. Подтверждение придет в течение трех дней. Телефон для справок: 8 (3452) 458-328.