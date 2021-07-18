Тюменские абитуриенты отдают предпочтение рабочим специальностям

Тюменский колледж производственных и социальных технологий

В тюменских колледжах и техникумах идет приёмная кампания. Есть несколько вариантов подачи документов: очно, в образовательной организации, и онлайн – на сайте через личный кабинет абитуриента и по электронной почте.

Многие абитуриенты отдают предпочтение рабочим специальностям и профессиям. В Тюменском колледже производственных и социальных технологий по количеству поданных на настоящий момент заявлений лидируют профессии повара-кондитера, мастера столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ и мастера контрольно-измерительных приборов и автоматики. Большая часть выпускников 11 классов отдали предпочтение специальностям, связанным с физической культурой, информационными системами и программированием, а также строительством и эксплуатацией автомобильных дорог и аэродромов.

Более трех тысяч желающих учиться в колледже транспортных технологий и сервиса хотят связать свое профессиональное будущее с техническим обслуживанием автомобилей, логистикой и организацией перевозок.

Не меньшей популярностью у абитуриентов продолжают пользоваться педагогический колледж и Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса. Высокий конкурс на профессии парикмахера, графического дизайнера, специальности дошкольного образования, коррекционной педагогики в начальном образовании и информационной безопасности автоматизированных систем.

В отделениях Ишимского многопрофильного техникума, расположенных в сёлах Казанское и Большое Сорокино, свои заявления на обучение по специальности мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей подали более 50 человек.

Для поступления в средние профессиональные учебные учреждения не нужны результаты ЕГЭ, зачисление происходит по среднему баллу аттестата. Число поступающих в такие образовательные организации ежегодно растет. Если в 2017 году их было более 960 тысяч человек, в 2018-м – уже 990 тысяч, в 2019-м – более миллиона, а в 2020 году – порядка 1,2 миллиона человек, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.