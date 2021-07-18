В Голышманово полный курс вакцинации прошли 40% жителей

Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли около 40% жителей Голышмановского округа.

Вакцинация организована в поликлинике. По поселку ездит вакциномобиль. Активная прививочная кампания проходит в сельских ФАПах.

Заведующая Ламенским ФАПом Лариса Стародубова отметила, что вакциной "ЭпиВакКорона" привили только 20 человек, сейчас ставят "Спутник V".

"Первое время люди шли с большой опаской. Теперь каждую неделю прививаем от 10 до 20 человек. По желанию пациентов проводим вакцинацию по пятницам, чтобы ближе к выходным и можно было отлежаться перед работой, если вдруг возникнет недомогание. Среди вакцинированных — люди преклонного возраста 1925 и 1928 годов рождения, пенсионеры и восемнадцатилетние граждане, работающие и безработные, здоровые и хроники", - рассказывает она.

С начала пандемии в Голышмановском городском округе заболели коронавирусом около 400 человек, в том числе дети, пишет "АиФ - Западная Сибирь".