Тюменские офтальмологи при отслойке сетчатки проводят баллонирование

Областного офтальмологического диспансера

Уникальный для Тюменской области малотравматичный метод лечения отслойки сетчатки – баллонирование – освоили врачи областного офтальмологического диспансера.

Баллонирование – эффективный способ лечения отслойки сетчатки. За глаз, в область отслойки сетчатки, вводится специальный баллон, который затем заполняется стерильным физраствором. Образуется шарик, прижимающий разрыв сетчатки. На следующий день, после контрольного осмотра, если сетчатка прилегла к глазному дну, врач с помощью лазера делает прижигание. В течение семи-десяти дней разрыв сетчатки зарастает, после чего баллон постепенно сдувают и удаляют.

Показания к операции хирург определяет индивидуально, исходя из типа повреждения сетчатки. Процедура доступна как бесплатно по полису общего или дополнительного медицинского страхования, так и платно, стоимость операции составляет 18 тысяч рублей.

"Такую процедуру недавно прошла жительница Тюмени Екатерина, кормящая мать. Женщина прекрасно перенесла 15-минутную операцию", - рассказала врач-офтальмолог, хирург Елена Петрова. Уже на следующий день сетчатка полностью прилегла, хирург провела лазерную коагуляцию.

Спустя две недели можно утверждать, что операция прошла успешно и достигнуты все запланированные результаты, сообщает пресс-служба Областного офтальмологического диспансера.