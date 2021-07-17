В Тюменской области за полгода произошло 92 ДТП с участием детей

ГИБДД Тюменской области

92 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых один ребенок погиб, произошло в Тюменской области за полгода, сообщает региональная ГИБДД.

116 детей в результате аварий получили ранения. В 39 случаях водители нарушили правила очередности проезда, в 25 превысили скорость, 15 автомобилистов не выдержали безопасную дистанцию.

Более 5,5 тысячи водителей в этом году привлечены к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей, большинство из них – родители, которые перевозили своих детей в легковых автомобилях с нарушением правил безопасности.

Автоинспекторы контролируют соблюдение правил перевозки детей у детских образовательных учреждений, поликлиник, на федеральных автодорогах. Водителям объясняют, почему ребенка нужно перевозить в автокреслах, как их правильно крепить и почему, следуя на дальние расстояния с ребенком, нужно чаще отдыхать.

Дети-пассажиры должны быть в детских автокреслах не потому, что по пути может встретиться автоинспектор, а потому, что в любой момент может произойти нештатная ситуация, представляющая опасность для ребенка, перевозимого без удерживающего устройства.