В Тюмени пройдет образовательный интенсив "ПроПроекты: фонд культурных инициатив"

мультицентр «Моя территория»

Образовательный интенсив "ПроПроекты: фонд культурных инициатив" пройдет в мультицентре "Моя территория" 22 июля, начало в 19 часов.

Тюменцам расскажут о новом всероссийском конкурсе проектов в области культуры, искусства и творчества и как к нему подготовиться.

Экспертами выступят руководитель МТЦ "Космос" и лауреат стипендии правительства РФ для молодых деятелей культуры и искусства Александрина Шаклеева, руководитель грантового отдела Благотворительного фонда развития Тюмени Светлана Дремлюга.

Принять участие в интенсиве могут представители коммерческих и некоммерческих организаций и индивидуальные предприниматели, ищущие финансирование на проекты в сфере культуры и творчества.

Фонд культурных инициатив создан 17 мая по инициативе президента России Владимира Путина. Распоряжением Правительства РФ на проекты в области культуры, искусства и творчества в 2021 году выделено 3,5 млрд рублей.

Цель фонда – оказание поддержки проектам в области культуры и искусства, креативных индустрий, урбанистики, саунд-дизайна, новых медиа, издательского дела, моды, музыки и не только. Конкурс проводится по направлениям: "Нация созидателей", "Великое русское слово", "Я горжусь", "Место силы", "Культурный код", "Молодые лидеры", "История страны: история преодолений и побед. Вехи", "Многонациональный народ".

Ограничений по сумме грантов нет, заявки делятся на категории: до 500 000 руб., от 500 000 до 3 млн рублей, от 3 до 10 млн рублей, свыше 10 млн рублей. Прием заявок продлится до 30 июля, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".