Вячеслав Воронцов покидает пост директора департамента образования Тюмени

Директор департамента образования Вячеслав Воронцов переходит в Государственный аграрный университет Северного Зауралья проректором по инновационному развитию и цифровизации. Об этом на на заседании коллегии администрации города Тюмени сообщил глава города Руслан Кухарук.

Газа города отметил, что Воронцов более пяти лет возглавлял сферу городского дошкольного и школьного образования, занимался формированием материально-технической базы новых образовательных учреждений, а также формированием планов по ремонту и реконструкции зданий, вел контроль за организацией отдыха детей в каникулы. Под его руководством в 2017 году в системе образования города Тюмени внедрена информационная система "Учет питания", с 2019 года начал работу Центр олимпиадной подготовки, создан Тюменский образовательный канал и т.д.

Исполнять обязанности директора городского департамента образования будет Ольга Тренина, сообщается на сайте администрации города.