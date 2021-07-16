Студент ТИУ выступит на всемирном конкурсе докладов молодых ученых

Фото предоставлено пресс-службой ТИУ

Студент Тюменского индустриального университета Иван Переплёткин представит Россию на Всемирном конкурсе докладов молодых учёных Young Persons lecture competition (YPLC). Международное экспертное жюри признало научный доклад Ивана лучшим на всероссийском финале конкурса.

Российские молодые ученые принимают участие в конкурсе YPLC пятый год подряд. На всемирном этапе выступают по одному представителю разных стран — России, Канады, Китая, Австралии, Южной Африки и других, показавшие лучший результат в национальных финалах. Заявки на конкурс в 2021 году в нашей стране подали 40 молодых ученых, к участию во всероссийском финале допустили восемь.

Студент Института геологии и нефтегазодобычи ТИУ Иван Переплёткин успешно прошел отборочный этап и представил доклад об уточнении геологической модели верхней части разреза в Арктической зоне при использовании комплекса геофизических методов.

"В условиях Крайнего Севера возникает немало сложностей работе традиционными геофизическими методами. Поэтому как никогда актуален вопрос о внедрении комплексной технологии их использования. Этой работой я занимаюсь с 2018 года, ее результатам посвящён мой уже защищенный дипломный проект", — рассказывает Иван. 17 июля он получает диплом по специальности "Технология геологической разведки".

Всемирный конкурс состоится в октябре 2021 года. Он проводится Международным центром компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО и Институтом материалов, минералов и горного дела IOM3 (Великобритания).