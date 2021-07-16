За год в первичном сосудистом отделении ОКБ № 1 прошли лечение более 400 пациентов с инсультом

Фото: пресс-служба ОКБ № 1

Вчера исполнился ровно год с открытия первичного сосудистого отделения Областной клинической больницы №1 в Тюмени под руководством Рашита Раемгулова. Сюда привозят экстренных пациентов с инсультом из Тюмени, Тюменского района и даже Свердловской области.

Круглосуточную высокотехнологичную медицинскую помощь могут одновременно оказать 30 пациентам. Отделение открыто в рамках реализации проекта по оказанию помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями национального проекта "Здравоохранение".

При инсульте самое главное — скорость, и это важно на всех этапах. Маршрутизация в ОКБ № 1 отлажена до мелочей. Когда пациент поступает в приемный покой, у медиков есть 30 минут на осмотр, анализы и компьютерную томографию. Что важно, приемное отделение находится всего в нескольких метрах от кабинета КТ, это экономит драгоценные минуты. После осмотра принимается решение о дальнейших действиях. Вариантов несколько: внутривенный тромболизис, тромбэктомия или пациента сразу переводят в палату реанимации.

В лечение таких пациентов принимают участие множество специалистов ОКБ №1. Согласованные действия, профессионализм и современное оборудование экспертного класса позволяют ежедневно спасать человеческие жизни. За прошедший год в отделение получили лечение более 500 человек, из них с диагнозом ишемический инсульт — 416. Из реанимации пациента переводят в палату реабилитации. Главная цель отделения — максимально быстрое возвращение пациентов к обычной жизни. Специальная реабилитационная бригада, учитывая особенности состояния после инсульта, помогают пациентам практически с нуля отрабатывать привычные в обычной жизни движения — поворот ключа в дверном замке, умывание и так далее.

"Задачи, которые были поставлены на этот год — выполнены. Полностью налажены все процессы — маршрутизация, подбор специалистов, обучение реабилитационной бригады, приобретено дополнительное оборудование", — поделился Рашит Раемгулов, заведующий первичным сосудистым отделением ОКБ №1.

Реабилитация после перенесенного инсульта не заканчивается в палате отделения. Исходя из состояния пациента на момент выписки, лечащий врач направляет для дальнейшего восстановления либо в поликлинику по месту жительства, либо в отделение реабилитации ОКБ №2 и в санаторий "Тараскуль".

Рашит Раемгулов поделился планами на будущее: "Нам необходим штатный нейрохирург. Кроме этого, мы будем внедрять международную классификацию функционирования. Это признанная специалистами во всем мире классификация составляющих здоровья и связанных со здоровьем факторов. Она является стандартом ВОЗ в области измерения состояния здоровья и инвалидности".