В тюменском Росреестре рассказали об ответственности за использование земельного участка без прав на него

Тюменский Росреестр разъяснил последствия использования земельного участка без прав на него. Так, некоторые садоводы пользуются пустующим земельным участком рядом с дачей, однако за это может грозить штраф. Этот вопрос разъяснила начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Тюменской области Наталия Калинина.

"Использование земель земельного участка или части земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав на них, может повлечь за собой ответственность в виде административного штрафа. Сумма штрафа рассчитывается от кадастровой стоимости земельного участка", — рассказала Наталия Калинина.

Так, для граждан размер административного штрафа составит от 1 до 1,5 процентов от кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 5 тысяч рублей.