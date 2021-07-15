Тюменец нашел на даче минометный снаряд

В Тюменской области сапёры Росгвардии идентифицировали и уничтожили минометный снаряд, обнаруженный местным жителем при проведении земляных работ на своем дачном участке вблизи Тюмени.
Прибывшие на место специалисты группы разминирования Росгвардии обследовали подозрительную находку и определили, что это 82мм миномётная мина с взрывателем и следами сильной коррозии, представляющая реальную угрозу жизни и здоровью граждан.
Саперы ОМОН транспортировали снаряд на полигон и уничтожили его накладным зарядом.
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