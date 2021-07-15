Тюменец нашел на даче минометный снаряд

15:26 15 июля 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

В Тюменской области сапёры Росгвардии идентифицировали и уничтожили минометный снаряд, обнаруженный местным жителем при проведении земляных работ на своем дачном участке вблизи Тюмени.

Прибывшие на место специалисты группы разминирования Росгвардии обследовали подозрительную находку и определили, что это 82мм миномётная мина с взрывателем и следами сильной коррозии, представляющая реальную угрозу жизни и здоровью граждан.

Саперы ОМОН транспортировали снаряд на полигон и уничтожили его накладным зарядом.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2021