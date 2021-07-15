Тюменцам расскажут, как получить грант от фонда культурных инициатив

В мультицентре "Моя территория" 22 июля пройдет образовательный интенсив. На нем тюменцам расскажут о новом всероссийском конкурсе проектов в области культуры, искусства и творчества, а также разберут, как к нему подготовиться.

Образовательный интенсив "ПроПроекты: фонд культурных инициатив" проводится для помощи тюменцам в подготовке и проработке заявки на конкурс от Фонда культурных инициатив. Начало интенсива в 19:00. Мероприятие будет состоять из двух основных частей: в первой участников погрузят в положение к конкурсу, а во второй эксперты расскажут о практиках креативных индустрий, социальных проектах в области культуры и искусства регионального и федерального уровня. После двух основных блоков события для участников будет организован нетворкинг с приглашенными спикерами.

Экспертами на событии выступят Александрина Шаклеева – руководитель МТЦ "Космос" и лауреат стипендии правительства РФ для молодых деятелей культуры и искусства, Светлана Дремлюга – руководитель грантового отдела Благотворительного фонда развития города Тюмени.

Принять участие в интенсиве могут представители коммерческих и некоммерческих организаций, а также индивидуальные предприниматели, ищущие финансирование на проекты в сфере культуры и творчества.

Фонд культурных инициатив создан 17 мая по инициативе президента России Владимира Путина. Распоряжением правительства РФ на проекты в области культуры, искусства и творчества в 2021 году выделено 3,5 млрд рублей. Цель фонда – оказание поддержки проектам в области культуры и искусства, креативных индустрий, урбанистики, саунд-дизайна, новых медиа, издательского дела, моды, музыки и не только. Конкурс проводится по 8 тематическим направлениям: "Нация созидателей", "Великое русское слово", "Я горжусь", "Место силы", "Культурный код", "Молодые лидеры", "История страны: история преодолений и побед. Вехи", "Многонациональный народ".

Ограничений по сумме грантов нет, заявки делятся на категории: до 500 000 руб., от 500 000 руб. до 3 млн рублей, от 3 млн до 10 млн рублей, свыше 10 млн рублей. Прием заявок продлится до 30 июля.