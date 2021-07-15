Главным врачом городской поликлиники № 4 стала Наталья Шанаурина

Приказом директора Департамента здравоохранения Тюменской области на должность главного врача ГАУЗ ТО "Городская поликлиника №4" назначена Наталья Шанаурина. До настоящего времени она занимала должность директора ФБУ "Центр реабилитации ФСС РФ "Тараскуль".
Наталья Валериевна в 1998 году окончила лечебный факультет Тюменской государственной медицинской академии, по специальности врач. Проходила обучение в аспирантуре НИИ клинической и профилактической кардиологии СО РАН, докторантуре в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, получила специальность врач ультразвуковой диагностики в Тюменском кардиологическом центре СО РАН в 2004 году. В 2002 году получила степень кандидата медицинских наук.
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