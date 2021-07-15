Тюменские НКО могут получить президентские гранты на проекты в области искусства и креативных индустрий

До 30 июля продлится заявочная кампания конкурса на предоставление грантов президента РФ на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Объем грантовой поддержки в этом году составляет 3,5 млрд рублей.

Заявиться на конкурс могут некоммерческие организации, в том числе муниципальные учреждения и предприятия, коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.

Проекты, представляемые на конкурс, должны соответствовать одному из тематических направлений: "Нация созидателей", "Великое русское слово", "Я горжусь", "Место силы", "Культурный код", "Молодые лидеры", "История страны: история преодолений и побед. Вехи" и "Многонациональный народ".

Срок реализации проекта — не ранее 1 июля 2021 года и не позднее 31 декабря 2022.