Тюменские НКО могут получить президентские гранты на проекты в области искусства и креативных индустрий

До 30 июля продлится заявочная кампания конкурса на предоставление грантов президента РФ на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Объем грантовой поддержки в этом году составляет 3,5 млрд рублей.
Заявиться на конкурс могут некоммерческие организации, в том числе муниципальные учреждения и предприятия, коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.
Проекты, представляемые на конкурс, должны соответствовать одному из тематических направлений: "Нация созидателей", "Великое русское слово", "Я горжусь", "Место силы", "Культурный код", "Молодые лидеры", "История страны: история преодолений и побед. Вехи" и "Многонациональный народ".
Срок реализации проекта — не ранее 1 июля 2021 года и не позднее 31 декабря 2022.
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