Библиотеки отметят 435-летие Тюмени онлайн

Тюмень отметит 435-летний юбилей 31 июля. Централизованная городская библиотечная система приглашает тюменцев поздравить любимый город.

Большой интерес у горожан вызвала стартовавшая в июне Акция "435 строчек о Тюмени". Любители поэзии записывают на видео чтение стихотворений тюменских поэтов и выкладывают в социальные сети с хештегом #435строчекотюмени. В Акции участвуют маленькие и взрослые тюменцы, творческая молодежь – школьники и студенты, дружные семьи. Присоединиться к поэтическому марафону можно до 31 июля.

Литературно-краеведческий центр (ул. Первомайская, 14) приглашает тюменцев принять участие в онлайн-эстафете "#ЯлюблюСвойГородЗа". Участникам предлагается разместить с этим хэштегом на своих страницах в социальных сетях фотографии, рисунки, коллажи, песни или красивые поэтические строки, которые станут необычным признанием в любви Тюмени. Обязательное условие акции: пригласить к участию своего друга. Эстафета продлится до 25 июля.

Активных и творческих тюменцев ждет и онлайн-марафон "Поздравь город Тюмень" Центральной детской библиотеки (ул. Харьковская, 48). С 19 по 25 июля в группе "БиблиоК.О.Т. (Книги. Общение. Творчество)" будут публиковаться видеопоздравления с теплыми пожеланиями любимому городу от тюменцев.

Любителям фотосъемки адресована онлайн-акция Библиотеки №4 "Любимый город – в объективе". Творческие работы, посвященные Тюмени, принимаются в группе библиотеки с 19 июля по 25 июля. Юные и взрослые тюменцы, дерзайте! Все участники акции получат электронные благодарственные письма.

В преддверии празднования 435-летнего юбилея тюменские библиотеки порадуют горожан познавательными онлайн-экскурсиями и викторинами, посвященными истории, культуре, достопримечательностям и известным людям Тюмени.