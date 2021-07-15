У тюменки вырезали 32 миоматозных узла

Фото: пресс-служба ОКБ № 2

Жительница Тюмени несколько лет наблюдалась у гинеколога по поводу миомы матки малых размеров. С 2018 года женщина стала отмечать периодические боли внизу живота, болезненную и длительную менструацию, доводящую до снижения гемоглобина – приходилось даже принимать препараты с содержанием железа. В этом году тюменка обратилась в Областную клиническую больницу №2 после полного обследования для удаления образований.

Миома – это доброкачественное опухоль, которое развивается из гладкомышечных клеток шейки и тела матки. Миома матки наиболее распространенная опухоль женской репродуктивной системы. Частота заболевания среди женщин репродуктивного возраста достигает 70%.

В ОКБ №2 на амбулаторном этапе пациентке выполнили УЗИ малого таза. По результатам диагностики врачи отметили рост имеющихся миоматозных узлов и появление новых образований. Также специалисты обнаружили два узла с неоднородной структурой. С целью дополнительного обследования пациентке выполнили МРТ малого таза с контрастом. По данным МРТ, матка была с множественными миоматозными узлами различной формы роста, а два узла отличались по структуре от остальных, что вызвало подозрение на онкологию. После полного дообследования пациентку госпитализировали в гинекологическое отделение больницы, где врачами было принято решение о хирургическом органосохранном методе лечения.

Первым этапом хирурги выполнили гистерорезектоскопию – это современная гинекологическая процедура позволяющая проводить осмотр и лечение полости матки и цервикального канала с использованием видеосистем. При осмотре выявлен субмукозный миоматозный узел 4 см на широком основании (ножке). Врачи полностью удалили его, после чего перешли к лапароскопии – малоинвазивному оперативному вмешательству из нескольких проколов, и удалили подозрительные узлы на поверхности матки. Учитывая настрой женщины на органосохранный метод лечения, было принято решение удалять все множественные узлы.

"Сложность операции состояла в том, что было очень много узлов, располагающихся не только на поверхности, но и в толще матки. Благодаря слаженной работе хирургической бригады профессионалов — гинекологов и анестезиологов, длительная операция прошла успешно – мы удалили 32 узла размерами от 1 до 4 сантиметров с минимальной кровопотерей и сохранили репродуктивный орган женщине", — рассказал заведующий гинекологическим отделением ОКБ №2 Денис Лапин.

По результатам гистологии все узлы оказались доброкачественными. Послеоперационный период протекал гладко, пациентка быстро восстановилась и была выписана уже через 4 дня. Сейчас женщину ничего не беспокоит – на контрольном осмотре ни одного миоматозного узла уже не было найдено, менструация пришла в норму, а боли внизу живота пропали.