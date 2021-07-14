Тюменцам напоминают, как избежать отравления грибами

За прошлый "грибной сезон" на территории Тюменской области зафиксировано 20 случаев отравлений грибами, в том числе 1 случай выявлен у ребенка. Причиной отравления послужило употребление в пищу ядовитых грибов, условно-годных и неизвестных грибов, а также нарушение технологии приготовления грибов и позднее обращение за медицинской помощью.

По сообщению Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, на 7 июля в регионе зарегистрированы 2 случая отравления грибами. Для того, чтобы избежать отравлений грибами, необходимо соблюдать элементарные правила профилактики:

— собирать только известные грибы (видов ядовитых грибов приблизительно 25, а смертельно ядовита — только бледная поганка и ряд близких к ней ядовитых грибов (зеленая, весенняя, зловонная поганки), которые часто путают с зеленой сыроежкой, шампиньонами);

— не собирать и не покупать на рынке переросшие, дряблые, поврежденные личинками и плесенью грибы;

— не собирать грибы вдоль дорог (даже съедобные грибы при неблагоприятных экологических условиях могут приобретать токсические свойства, они накапливают в высоких концентрациях ртуть, свинец, кадмий, другие тяжелые металлы);

— внимательно следить за детьми во время прогулки, особенно в парках, скверах, на детских площадках и в лесу;

— нельзя покупать грибы (свежие, сушёные, солёные, маринованные и консервированные) у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли;

— не нужно откладывать обработку грибов, так как этот продукт скоропортящийся;

— заготавливать впрок только молодые грибы;

— солить, сушить, мариновать каждый вид грибов отдельно;

— перед отвариванием тщательно мыть грибы от частичек песка и почвы;

— воду после отваривания обязательно сливать.

Домашние консервированные заготовки из грибов могут стать причиной заболевания ботулизмом. Грибной ботулизм – это заражение организма инфекционно-токсичной бактерией, приводящее к поражению центральной и периферической нервной системы.

Чтобы предотвратить возникновение ботулизма, следует соблюдать меры профилактики при приготовлении грибных консервов:

— при сборе грибы необходимо срезать так, чтобы не загрязнять их дополнительно почвой;

— грибы замочить в холодной воде с добавлением соли и затем тщательно промыть проточной водой;

— варить грибы нужно 2–3 раза, сливая воду и заливая сырье чистой водой;

— 10%-й раствор соли и 2%-й раствор уксусной кислоты предупреждает выделение токсина микроорганизмом;

— полученные консервы следует простерилизовать;

— хранить консервы при низкой (3-6°С) температуре;

— употребить в течение 12 месяцев.

Грибы являются трудноперевариваемым продуктом, в них много грибной клетчатки — хитина, который не только не переваривается, но и затрудняет доступ к перевариваемым веществам. Поэтому блюда из грибов желательно употреблять абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта. Не рекомендуется использовать в рационе людям преклонного возраста, беременным и кормящим женщинам, а также детям до 14 лет.

При первых симптомах расстройства здоровья после употребления грибов нужно обязательно обратиться за медицинской помощью.