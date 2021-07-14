Полную вакцинацию против коронавируса прошли около 269 тысяч жителей Тюменской области

На утро 14 июля вакцинацией против коронавируса охвачено 406 849 человек, полный курс прошли 268 945 жителей региона.
По данным на 13 июля, в регионе прививки от коронавируса поставили "56% от установленного плана необходимой вакцинации среди взрослого населения Тюменской области", сообщили интернет-изданию в региональном ОперШтабе.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, в России от коронавируса на сегодня полностью привиты 18,5 млн человек, первую дозу вакцины получили 27 млн человек. Лидеры по количеству привитых - Чечня, Москва и Московская область, Тульская область, Краснодарский край, Кемеровская, Сахалинская, Липецкая и Белгородская области. Низкие темпы вакцинации В Дагестане, Костромской области, Забайкальском крае, республике Коми, Курганской и Тамбовской областях.
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