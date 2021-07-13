Тюменец перевел мошенникам 170 тысяч рублей

В полицию Тюмени поступило заявление о телефонном мошенничестве от 63-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из крупных банков.

Под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денег у тюменца похитили около 170 тысяч рублей. Мужчина осознал, что столкнулся с мошенниками, когда уже перевел деньги через банкоматы. Возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции пытаются установить личность мошенника.

Сотрудники полиции напоминают: реальные сотрудники банков никогда не попросят вас перевести денежные средства на незнакомый вам счет. Если вам позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка, немедленно прерывайте разговор и перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций, указанным на карте. Ни в коем случае не сообщайте неизвестным персональные данные, полные реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций. Если вы все же стали жертвой мошенников, немедленно обращайтесь в полицию с заявлением.