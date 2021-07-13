Депутаты гордумы приняли участие в разработке плана ремонта в тюменской школе

Депутаты городской думы Александр Яковлев и Андрей Лазарев приняли участие в рабочем совещании, посвященном ремонту школы №37. В 2021 году школа имени Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова отмечает 110-летие со дня рождения легендарного разведчика.

Здание построено в 1962 году, последний раз ремонт проходил здесь 13 лет назад, и благоустройство учебного заведения стало бы настоящим подарком в честь значимой даты.

Отметим, что вопрос о капремонте школы ранее был затронут на заседании постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию городской думы в апреле.

Участники встречи разработали план работ на пришкольной территории и спортивной площадке, которая уже не соответствует современным требованиям, а также обсудили меры для ускорения ремонта здания школы.