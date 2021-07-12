В Тюмени юные поисковики пройдут специальную подготовку

Фото: Областной поисковый центр имени Артура Ольховского

С 13 по 18 июля на военном полигоне в Тюмени во второй раз пройдет военно-мемориальная экспедиция "Марш Памяти". 50 юных поисковиков Тюменской области смогут пройти специальную подготовку и ощутить на себе быт красноармейцев.

Участники "Марша Памяти" пройдут занятия по строевой, тактической, физической и специальной подготовке, получат навыки оказания первой помощи и познакомятся с военной техникой.

Ключевым мероприятием "Марша Памяти" станет пеший марш-бросок красноармейцев – участников марша, по историческим памятным местам города Тюмени и проведение открытого мероприятия для всех тюменцев. 17 июля в историческом месте, на Масловском взвозе Набережной реки Туры, участники "Марша Памяти" организуют тематические площадки с элементами реконструкции, представят артефакты времен Великой Отечественной войны, приготовят солдатскую кашу.

Итогом военно-мемориальной экспедиции "Марш Памяти" является вручение красноармейских книжек и вступление бойцов, впервые принимающих участие в "Марше", в Тюменский батальон Первой Военно-исторической дивизии имени Пионеров-Героев. Сама Дивизия была сформирована Военно-историческим центром СЗФО в 2017 году, в нее входят подростки из разных регионов России.