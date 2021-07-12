Продолжается голосование за лучший город России

20:34 11 июля 2021
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Тюмень - на 12 месте в рейтинге "Город России. Национальный выбор". Голосование проходит на официальном сайте конкурса. Пока в лидерах - Ставрополь, Курск, Севастополь. 

Итоги подведут 30 декабря 2021 года в 15 часов по московскому времени. Для голосования не требуется регистрация на сайте, пишет "Тюменская область сегодня".

В 2020 году Тюмень заняла 18 место, набрав 23 тыс. 440 голосов. 

Теги: голосование , городская среда , Тюмень
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