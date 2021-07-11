Команды тюменских школьников сыграют в Конторе пароходства

Фото: мультицентр «Контора пароходства»

Интеллектуальная игра для тюменских школьников состоится в "Конторе пароходства" 12 июля. Свои знания в разных областях и сферах проверят девять команд.

Для участников подготовили пять тематических раундов. Игра пройдет с соблюдением всех профилактических норм. Задания разработаны известной франшизой Мозгобойня. Вопросы подобраны таким образом, чтобы команды провели время не только полезно, но и весело.

Победителями станут те команды, которые по результатам пяти раундов наберут наибольшее количество баллов, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".