Ишимские семьи станут участниками проекта #ПАПАТУТ

Фото: Мультицентр «Моя территория» | Ишим

Проект #ПАПАТУТ стартует в Ишиме 11 июля. Для участников проведут пять соревнований.

Для мам будут организованы образовательная и развлекательная программы, мастер-классы. Для детей — занятия от детских развивающих центров Ишима.

Семья, набравшая наибольшее количество баллов, сможет побороться в номинации "Семья года" и выиграть один из сертификатов: в аквапарк "ЛетоЛето", в центр развлечений "Атмосфера", в батутный парк "Flip&Jump".

"Главный посыл проекта направлен на развитие позитивного родительства, ответственного отцовства и материнства. Это позволяет создать условия, в которых семьи смогут проявить свою гражданскую позицию и обменяться опытом воспитания с другими участниками", - уточнила менеджер проекта Анастасия Журавлева.

Все события проекта пройдут с соблюдением мер профилактики от COVID-19, пишет "Мегатюмень".