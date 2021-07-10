Ишимские семьи станут участниками проекта #ПАПАТУТ

17:34 10 июля 2021
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Фото: Мультицентр «Моя территория» | Ишим

Проект #ПАПАТУТ стартует в Ишиме 11 июля. Для участников проведут пять соревнований. 

Для мам будут организованы образовательная и развлекательная программы, мастер-классы. Для детей — занятия от детских развивающих центров Ишима.

Семья, набравшая наибольшее количество баллов, сможет побороться в номинации "Семья года" и выиграть один из сертификатов: в аквапарк "ЛетоЛето", в центр развлечений "Атмосфера", в батутный парк "Flip&Jump". 

"Главный посыл проекта направлен на развитие позитивного родительства, ответственного отцовства и материнства. Это позволяет создать условия, в которых семьи смогут проявить свою гражданскую позицию и обменяться опытом воспитания с другими участниками", - уточнила менеджер проекта Анастасия  Журавлева.

Все события проекта пройдут с соблюдением мер профилактики от COVID-19, пишет "Мегатюмень". 

Теги: досуг , Ишим , конкурс , семья
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