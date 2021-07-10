Тюменцы могут получить на реализацию творческих проектов 500 тысяч рублей

Прием заявок на вторую волну конкурса на реализацию творческих проектов и постановку спектаклей "ЦЕХ" начнется в Тюмени 19 июля. Максимальная сумма гранта – 500 000 рублей.

С 17 июля по 7 августа пройдет образовательная программа конкурса. Тюменцы смогут узнать о проектировании, правильном заполнении конкурсных заявок и о различных аспектах театрального менеджмента.

"Перед стартом приема заявок мы, как и всегда, проведем большую образовательную программу с федеральными и региональными экспертами по вопросам проектирования, развития современного театра и продвижения своих проектов. Лекции и мастер-классы будут проходить как в онлайн, так и в офлайн-форматах. Посетить их могут абсолютно все: для этого совсем не обязательно быть участником конкурса", – уточнила руководитель Театрального центра "Космос" Александрина Шаклеева.

Защита проектов состоится с 13 по 15 августа, а 19 августа станут известны имена победителей.

В первую волну конкурса "ЦЕХ" финансовую поддержку получили 13 проектов. Среди них Режиссерско-актерская лаборатория, спектакль-диалог "Я смотрю на тебя", спектакль "Эпидемия", Лаборатория симультанного перформанса, сообщает Moi-portal.ru.