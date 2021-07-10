Берег озера Круглое очистили от мусора

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экологический субботник "Чистая вода - зеркало России" прошел в Тюмени. Общественники убрали мусор на берегу озера Круглое, рассказал заместитель председателя регионального координационного совета национальных объединений Есенгалий Ибраев.

"Озеро облюбовали рыбаки. Оно соединено протокой с Турой, поэтому здесь водится речная рыба - плотва, чебак, окунь, судак", - рассказал он. Территория у городского водоема - популярное место для отдыха. К сожалению, несознательные горожане оставляют здесь немало мусора - стеклянные и пластиковые бутылки, пакеты, упаковки", - сказал он.

Цель Всероссийской акции – сохранить уникальные водные объекты и сформировать бережное отношение к ним у жителей городов и сел, пишет "Тюменская линия".