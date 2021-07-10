В тюменском ЦУМе будет работать пункт вакцинации

Пункт вакцинации открылся в тюменском ЦУМе. Поставить прививку от COVID-19 можно в эти выходные.
При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Пункт будет работать с 13 до 19 часов. Он открыт при поддержке Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики и третьей поликлиники Тюмени, сообщает департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru