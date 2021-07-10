В тюменском ЦУМе будет работать пункт вакцинации

09:29 10 июля 2021
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пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области

Пункт вакцинации открылся в тюменском ЦУМе. Поставить прививку от COVID-19 можно в эти выходные. 

При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Пункт будет работать с 13 до 19 часов. Он открыт при поддержке Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики и третьей поликлиники Тюмени, сообщает департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области.

Теги: вакцинация , коронавирус
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