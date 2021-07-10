Тоболяки выбирают места для стрит-артов

08:41 10 июля 2021
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pixabay.com

Завершается голосование за места для стрит-артов в Тобольске. Варианты представлены на сайте векторулиц.рф. 

"Часто приходится слышать, что молодым людям скучно в городе: ничего интересного нет, ничего не происходит. "Вектор улиц" позволяет жителям посильно включиться в преображение окружающего пространства. Каждый год проект создает интересные события и предлагает молодежи участвовать в переменах города", - рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.

По итогам голосования определятся три локации, где художники создадут стрит-арты. 24-25 июля пройдут воркшопы с экспертами, где совместно с жителями они создадут арт-объекты. Все эти творческие продукты войдут в состав новых городских маршрутов онлайн-гида "Мартин, проводи!", пишет "Комсомольская правда - Тюмень".

Теги: городская среда , стрит-арт , Тобольск
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