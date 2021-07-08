75 семей Тюменской области получат медаль "За любовь и верность"

Фото - пресс-служба департамента соцразвития ТО

Медаль "За любовь и верность" ежегодно вручается 8 июля, в День святых Петра и Февронии Муромских, ставших олицетворением супружеской любви. В этом году общественной награды удостоены 75 супружеских пар.

"Все награждаемые семьи — с уникальной биографией. Супруги прожили в браке более 25 лет, прошли вместе долгий жизненный путь, добились успехов и благополучия, воспитали замечательных детей, получили известность сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности. Такие семьи достойны признания, уважения и восхищения", - отметили в департаменте соцразвития.

Из-за коронавирусных ограничений медали семьям вручаются на дому. Так, например, Виктора и Надежду Москвиных поздравили глава села Червишево Ирина Осадченко и специалисты по социальной работе Комплексного центра социального обслуживания населения Тюменского района. Супруги поженились 8 июля и вместе уже 32 года. В семье трое детей, у старших дочерей свои семьи, бабушку с дедушкой радуют две внучки и два внука. Секрет семейного счастья, по мнению Москвиных, во взаимопонимании и внимании к друг у другу.