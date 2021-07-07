На конкурс грантов губернатора заявлено 164 проекта

В Тюменской области проводится первый региональный конкурс для НКО по технологии и с софинансированием фонда-оператора президентских грантов. На конкурс было подано 164 проекта, сообщает пресс-службатдепартамента социального развития Тюменской области.

Самыми популярными грантовыми направлениями среди участников конкурса стали охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни – зарегистрировано 40 заявок, социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан – 36 проектов, поддержка проектов в области культуры и искусства – 35 проектов.

Итоги конкурса будут объявлены не позднее 13 августа 2021 года. Реализация инициатив, получивших поддержку, может начаться уже с 1 октября 2021 года.

По результатам конкурса между некоммерческими организациями будет распределено более 35 млн рублей, в том числе более 17 млн рублей за счет софинансирования из средств Фонда-оператора президентских грантов.