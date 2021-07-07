Специалист тюменской скорой помощи рассказал, как правильно оказать первую помощь при утоплении

Врач скорой медицинской помощи Олег Нестеров рассказал, как следует правильно вести себя, чтобы на деле помочь утонувшему человеку.

Став очевидцем несчастного случая на воде, оцените свои возможности: умение плавать, знание, как вытащить человека из воды. Позовите на помощь других людей, вызовите спасателей и скорую по телефону 103, 112.

При подозрении на перелом шейного отдела позвоночника (нырнул головой вниз с крутого берега или моста, лодки и т. д.): извлекая пострадавшего из воды, старайтесь не смещать голову относительно туловища, можно использовать для этого подручные средства (деревянный предмет, надувные круги, матрас и др.).

Вода попала в дыхательные пути/пострадавший в сознании

У пострадавшего синюшный цвет кожи, он кашляет, пытается дышать – вдохи и выдохи у него затруднены. Подойдут все способы для извлечения инородных тел из верхних дыхательных путей, которые вы знаете. Один из них – прием Геймлиха:

– переместитесь за спину пострадавшего, руками обхватите его тело на уровне между пупком и нижними реберными дугами. Одной рукой обхватываете запястье другой руки , крепко удерживаете и производите резкие толчки по направлению к позвоночнику, продавливая брюшную стенку. В этот момент возрастает давление в грудной клетке, и инородное тело воздухом выталкивается из глотки наружу.

Если захлебнулся маленький ребенок, положите его животом на свое колено, слегка запрокиньте голову и ритмично надавливайте на верхнюю часть спины.

Методы извлечения могут быть любыми, главное – бороться до конца. Можно постучать по спине, наклонив человека вперед, если ребенок – перевернуть вниз головой, и удерживая за ноги, и постучать по спине. Любое давление на грудную клетку приемлемо и может улучшить ситуацию.

"Нарушение дыхания – самое страшное, что может с человеком случиться. Все методы хороши, чтобы удалить воду из верхних дыхательных путей, и дать возможность задыхающемуся сделать первый вдох. Как только человек осмысленно сделает первый вдох, со второго – он сразу успокоится, он почувствует, что ему легче, что он спасен и все будет хорошо", – уточняет врач скорой медицинской помощи.

Утопление часто сопровождается переохлаждением, которое в дальнейшем может оказаться основной причиной угрожающего состояния. Поэтому помогите согреться пострадавшему: снимите мокрую одежду, укутайте спасённого.

Утонувшего достали из воды, и он без сознания

Проверьте пульс: в течение 10 секунд (считаем два раза от 1 до 10) проверьте наличие или отсутствие пульсации, ориентир – трахея, справа и слева от нее основные сонные артерии. И в это же время смотрите на грудную клетку и брюшную стенку: наличие или отсутствие дыхательных движений.

– При наличии пульса и дыхания придайте устойчивое боковое положение человеку, находящемуся в бессознательном состоянии. Это делается для того, чтобы у пострадавшего не запал язык и не нарушилось дыхание. После вызывайте скорую помощь: с мобильного телефона по номеру 103, 112. Если рядом ещё есть очевидцы, попросите их вызвать скорую помощь. Скорее всего, они это уже сделали, но лучше в этом убедиться. И продолжайте контролировать пульс и дыхание пострадавшего, пока он не очнется или не прибудет бригада скорой медицинской помощи.

– Если нет пульса и дыхания,­ приступайте к реанимации:

1. Встаньте на колени сбоку от пострадавшего, так чтобы ваши колени касались его руки.

2. Освободите грудную клетку от одежды.

3. Первый способ правильного расположения рук: найдите место, где сходятся нижние реберные дуги, и выемку на шее (яремная ямка) и поделите расстояние между ними пополам – нижняя половина грудины и есть рабочая зона для непрямого массажа сердца.

Второй способ правильного расположения рук: найдите верхнюю точку грудины – выемку на шее (яремная ямка) – и спускайтесь вниз, пока не закончится твердая часть кости и не определится мягкая часть – это будет нижней точкой грудины. Поделите расстояние между ними пополам – нижняя половина грудины и есть рабочая зона для непрямого массажа сердца.

4. Основания ладоней обеих рук, которые накладываются одна на другую, должны располагаться вдоль нижней половины грудины. Руки максимально разогнуты в локтевых суставах.

5. Непрямой массаж сердца — 30 надавливаний подряд: считаем три раза от 1 до 10, скорость — два надавливания в 1 сек (счет — один, два…). Общее время серии из 30 компрессий — 15 секунд. Глубина — 5-6 см.

Обеспечьте пострадавшему пассивное дыхание: подложите валик под верхнюю часть спины – так голова запрокинется, дыхательные пути освободятся, и воздух беспрепятственно будет курсировать в легкие и обратно. В таком случае не будет необходимым проводить искусственную вентиляцию "рот-в-рот, рот-в-нос".

После 30 надавливаний на грудину проверьте пульс. Если пульс на сонных артериях отсутствует – продолжаем реанимировать, если появился – наблюдаем за грудной клеткой и животом 10 секунд: появятся дыхательные движения – человек задышал, значит, все в порядке. Не задышал, значит, нужно помочь ему – проведите вентиляцию в рот-в-рот с помощью специальной защитной полиэтиленовой маски с клапаном или ткани.

Спасаем, даем шанс выжить всем

Синий цвет кожи человека, извлеченного из воды даже спустя 20-30 минут, говорит о том, что сердце у него остановилось не сразу после погружения в воду. И поэтому вероятность того, что его спасут, высокая.

"Очевидцы, конечно, пугаются синюшного оттенка кожи. "Ой, он мертвый, его уже не спасти" - говорят они. Наоборот! У него большие шансы быть живым или стать живым благодаря реанимационным действиям. При утоплении может остановиться только дыхание, сердце продолжает работать, при этом в крови кислорода еще достаточно, со временем кислорода становится меньше, поэтому и меняется цвет кожи. И пока спасатели собрались, ныряли, искали, доставали, утонувший еще мог быть живым. А человек живой пока сердце сокращается – выполняет насосную функцию", – объясняет врач скорой помощи.

Медик рассказал, как однажды спас ребенка, который под водой пробыл около 20 минут:

"Несколько взрослых и 8-летний мальчик рыбачили на барже. И в какой-то момент ребенок поскользнулся и упал в воду. Течением его затянуло под баржу, где он зацепился за трос. Прошло около 20 минут, пока ребенка смогли достать на поверхность. Пострадавший не дышал, был синего цвета до черноты. Очевидцы пытались оказать первую помощь. Мы прибыли быстро и сразу приступили к реанимации и через несколько серий непрямого массажа сердца у мальчика появился пульс, и еще через какое-то время он задышал. Глаза открыл, когда мы его на носилках в машину несли, там уже все мокрое сняли, согрели одеждой, которую отец с себя снял. И повезли в ОКБ № 2, в пути он снами заговорил. На третий день его выписали абсолютно здорового – он быстро шел на поправку, радуя родителей и врачей".