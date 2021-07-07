В Тюмени запустили официальный сайт празднования Дня города

17:15 06 июля 2021
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Фото: ЦКиТ "Тюмень"

На сайте 435-летия Тюмени жители и гости города смогут найти всю полезную и интересную информацию о празднике.

На ресурсе все о конкурсах, флешмобе, online-игре, мероприятиях, проектах и работе концертных бригад, а также авторские подборки музыки, книг, стихов и кино о Тюмени. Их можно читать, слушать и смотреть онлайн или скачать себе на память.

Информация также размещается в соцсетях ВКонтакте, Инстаграм и Фейсбук.

Теги: День города , День города Тюмени , праздник
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