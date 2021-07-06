В Медицинском городе проводят близкофокусную рентгенотерапию

В Медицинском городе работает новая рентгенотерапевтическая система для лечения поверхностных заболеваний кожных покровов и проведения рентгенотерапевтических процедур при ряде доброкачественных образований мягких тканей.

Новая установка позволяет проводить близкофокусную рентген терапию для лечения всех вариантов базальноклеточных опухолей, плоскоклеточного рака кожи размерами до 50 мм.

Новая установка имеет определенные фильтры, позволяющие врачу-радиотерапевту оптимально регулировать глубину воздействия облучения при терапии злокачественного образования кожи исходя из стадии и распространённости злокачественного процесса.

Помимо злокачественных опухолей, оборудование позволяет лечить также предраковые и доброкачественные образования кожи, мягких тканей, и неопухолевые, в том числе воспалительные заболевания. Новая установка позволит специалистам Медицинского города лечить фиброзы и фиброзные послеоперационые рубцы, такое заболевание как плантарный фасциит – более известное как "пяточная шпора" за 4-8 сеансов.

Радикальное лечение на рентгенотерапевтической установке является хорошей альтернативой хирургическому вмешательству в целом ряду случаев.

"Близкофокусная рентген-терапия это неинвазивный, эстетический и безопасный метод, позволяющий полностью разрушить злокачественную опухоль, пациент считается излеченным. В основном это злокачественные образования локализации голова-шея, включая волосистую часть головы", – рассказала Екатерина Фёдорова, заведующий Дневным стационаром по радиотерапии Медицинского города.

С начала года лечение на новом аппарате прошло уже более 200 пациентов, сообщили в пресс-службе медучреждения.