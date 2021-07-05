Горожан ждут на 53 площадках "Тюменского лета"

С 5 по 10 июля юных тюменцев ждут на 53 различных тематических площадках проекта "Тюменское лето", которые расположились по всему городу.

В понедельник ребят приглашают в "Город молодых", где можно будет сыграть в настольные игры, научиться игре в шахматы. Далее их ждет спортивный вторник с турнирами по мини-футболу, городошному спорту, занятиями по ОФП. Среда предстоит креативная с фольклорными играми, мастер-классами, игрой-путешествием, литературным эрудит-шоу и множеством других активностей. Четверг обещает быть интеллектуальным. На этой площадке можно будет принять участие в квестах, интеллектуальных квизах, посвященных нашему прекрасному городу, и в зажигательном танцевальном флешмобе "Тюмень, танцуй!". В пятницу ребят приглашают посетить "Безопасный город", где им будет предложено сыграть в интерактивные викторины, квесты на знание ПДД. А культурная суббота будет посвящена Дню семьи, любви и верности. На этой тематической площадке юным тюменцам расскажут историю и традиции этого славного праздника.

Участие в проекте "Тюменское лето" дает возможность ребятам выиграть приятные призы. Для этого на площадках нужно получать специальные жетоны (мили). Участник, набравший максимальное количество жетонов в течение лета, получит путевку в один из загородных оздоровительных детских центров. Обмен жетонов на призы, при благоприятной эпидемиологической обстановке, запланирован на День города (31 июля) и День физкультурника (14 августа). В случае сохранения ограничений обмен состоится в дни завершения проекта – 28 и 29 августа.

Подробную информацию о работе площадок межведомственного проекта можно получить на сайтах образовательных учреждений города или на портале "Тюмень-наш дом".