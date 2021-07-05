Выставка истории первых месяцев Великой Отечественной войны работает в Тюмени

В тюменском музее "Городская Дума" работает выставка "Путь к Победе. Начало", посвященная истории первых месяцев Великой Отечественной войны, ее наиболее трагического этапа для жителей нашей страны. Посетить экспозицию можно до 30 августа 2021 года.

Несмотря на неожиданное нападение Германии и огромные потери в первые дни войны, Красная Армия сумела мобилизовать все свои силы и, благодаря героизму и самоотверженности солдат, сорвать планы нацистского командования, рассчитывавшего одержать победу над Советским Союзом в ходе молниеносной войны.

На выставке, организованной совместно с клубом "Моделисты Тюмени", представлена история различных родов войск: кавалерии, войск связи, авиации, артиллерии и танковых войск - каждый из которых внес свой вклад в дело борьбы с врагом.

Музей "Городская Дума" расположен по адресу: ул. Ленина, 2. Стоимость билета на выставку - 50 рублей. При покупке билета на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения стоимость составит 45 рублей. Контактный телефон: +7 (3452) 46-11-59. Возрастная категория 6+