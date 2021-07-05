"Голосуй за таксиста" - в Тюмени выберут лучшего водителя такси

Холдинг "Медиа Траст Тюмень" и сервис заказа такси "Максим" представляют народный конкурс на звание лучшего таксиста.

Основная цель — повышение престижа профессии и улучшение качества услуг в отрасли. Для конкурса выбраны водители такси, которые давно сотрудничают с "Максимом", имеют высокий рейтинг и хорошие отзывы пассажиров. Лучшие из лучших будут определены путем голосования на сайте топмаксим.рф.

Также каждый день в тюменском эфире радио "Шансон" и радио Record ведущие будут рассказывать о водителях такси, которые помогают горожанам вовремя попадать на работу, учебу, в поликлинику и делают передвижение по городу быстрым и комфортным.

Победители получат подарки от "Медиа Траст" и поощрения от сервиса "Максим". Итоги будут подведены в эфире станций 16 июля.

Принять участие в викторине можно на 88.8 FM и 101.0 FM. Станьте участником голосования и помогите выбрать лучшего таксиста Тюмени. Возрастная категория конкурса 12+.