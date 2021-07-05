Тюменцы могут отслеживать посылки онлайн

Узнать, где в данный момент находится почтовое отправление, можно в режиме онлайн на сайте Почты России, напоминает пресс-служба УФПС по Тюменской области.

"При этом послание может быть отправлено как по России, так и за границу, - отметили в ведомстве. - Если вы отправитель, то трек-номер для отслеживания вы получите на почте при отправке посылки, заказного письма, заказной бандероли или заказной открытки".

Он состоит из 14 цифр и указывается на чеке, который вам выдаст оператор почтовой связи. Эти цифры вводят без пробелов и скобок на сайте Почты России или в мобильном приложении, пишет Megatyumen.ru.

"Трек-номер международных отправлений состоит из 13 символов, в нем используются латинские заглавные буквы и цифры. Его также вводят без пробелов и скобок. Отслеживать можно только международные регистрируемые почтовые отправления, трек-номера которых начинаются на буквы R, C, E, V и L",- отметила пресс-секретарь УФПС по Тюменской области.