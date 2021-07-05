Переписчиков снабдят многофункциональными планшетами

фото группы "Всероссийская перепись населения" во ВКонтакте

Современные планшеты будут использовать во время Всероссийской переписи населения-2021. 3 тыс. 800 портативных компьютеров уже поступило в Тюменскую область, сообщает Тюменьстат.

В планшетах есть картографический сервис, в котором отображены все строения, где необходимо собрать сведения о жителях. Приложение позволяет контролировать количество переписанных, а также отслеживать динамику переписи в режиме онлайн. В случае утери планшета он может быть дистанционно заблокирован, а данные удалены.

Использование техники со специализированным программным обеспечением позволит повысить качество работы переписчиков и ускорить работу с полученными данными.

Напомним, что в связи с пандемией срок проведения Всероссийской переписи населения был перенесен на октябрь 2021 года, пишет "Вслух.ру".