Тюменцы могут бесплатно взять в прокат коляски и многофункциональные кровати

Бесплатно взять на прокат средства технической реабилитации, вспомогательные устройства и средства для ухода могут жители Тюменской области.

В наличии не только традиционные кресла-коляски, трости и ходунки, но и многофункциональная кровать, электрический подъемник, мобильные поручни, ванна для мытья пациента, веревочная лестница, носилки, гусеничный подъемник с универсальной платформой и др. Срок проката может составлять до 6 месяцев.

Услугами безвозмездного пользования техническими средствами могут воспользоваться, прежде всего, граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании на дому или полустационарной форме в связи с полной или частичной утратой способности к самообслуживанию, передвижению (заболевания, травмы, возраст или инвалидность). А также люди старше 18 лет, которые потеряли такие способности временно - в силу заболевания, травмы.

Прокат работает в Областном центре реабилитации инвалидов (г. Тюмень, ул. Уральская, д.60/1) или в комплексный центр социального обслуживания по месту жительства.

Подробная информация на сайте или по телефону горячей линии 8 (3452) 670-770, сообщает департамент социального развития Тюменской области.