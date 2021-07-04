Креативных тюменцев приглашают на конкурс "АвторFEST"

09:23 04 июля 2021
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Конкурс талантов "АвторFEST" стартует в Тюмени. К участию приглашаются все желающие, заявки можно отправить до 15 июля. 

Учредителями и организаторами конкурса являются муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень", муниципальное автономное учреждение культуры города "Тюмени" "Центральная городская библиотечная система".

"АвторFest разработан как для самодеятельных, так и профессиональных авторов, композиторов, литераторов и видеомейкеров", - уточнили организаторы.

После подведения итогов конкурса будет сформирован список авторов-исполнителей Тюмени. Талантов пригласят для сотрудничества и участия в будущих событиях городского масштаба в номинациях "Музыка о Тюмени", "Кино о Тюмени", "Тюмень в поэзии и прозе", пишет "Тюменская область сегодня". 

Теги: День города , конкурс , креатив
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