Автоинспекторы усилят контроль за нерегулируемыми пешеходными переходами

Сотрудники ГИБДД проведут экспресс-инструктажи у нерегулируемых пешеходных переходов в Тюменской области. Основная задача - напомнить людям о правилах безопасного поведения на дорогах.

С начала года в регионе погибли три пешехода, еще 93 получили травмы. К административной ответственности за нарушения правил проезда пешеходных переходов привлечены более 11 тысяч водителей, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.