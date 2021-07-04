Автоинспекторы усилят контроль за нерегулируемыми пешеходными переходами 

Сотрудники ГИБДД проведут экспресс-инструктажи у нерегулируемых пешеходных переходов в Тюменской области. Основная задача - напомнить людям о правилах безопасного поведения на дорогах.
С начала года в регионе погибли три пешехода, еще 93 получили травмы. К административной ответственности за нарушения правил проезда пешеходных переходов привлечены более 11 тысяч водителей, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
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