Проект "Могу научить" стартует в Нижней Тавде

фото: автономное учреждение «Культура» Нижнетавдинского муниципального района

Для детей и подростков Нижней Тавды откроют вечернюю площадку, на которой все лето будут проводить творческие мастер-классы, интеллектуальные игры и тренинги. Всего будет проведено 22 мероприятия, а в конце августа состоится итоговая ярмарка-фестиваль.

"В Нижнетавдинском районе нет ни одной работающей площадки для молодежи в вечернее время. Все закрывается в 18 часов, им некуда пойти, кроме лавочки. Создание проекта “Могу научить” даст детям и подросткам возможность реализовывать свой творческий потенциал", – рассказала автор проекта Наталья Качановская.

Напомним, что конкурс проектов "Моя идея" на протяжении 10 лет оказывает финансовую и ресурсную поддержку инициативам жителям Тюменской области. Участники могут презентовать свои идеи и получить до 250 000 рублей, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".