Тюменцы с ОВЗ приняли участие в рыболовном турнире

Фото: ТОО ВОИ

Спортивный турнир по рыбной ловле на поплавочную снасть среди людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и другими нозологиями состоялся в деревне Коммунар Исетского района.

Большую часть наград получили спортсмены клуба "Шанс". В рамках турнира, как пишет "Вслух.ру", разыграли призовые места среди женщин и мужчин. Улов победителя составил 5 тыс. 090 г, победительницы – 1 тыс. 510 г.

"Была номинация "Самый юный рыболов", его выбирали не по возрасту, а по вовлеченности в этот спорт. Им оказался Константин Пережогин, новый член клуба "Шанс". Он является директором Федерации керлинга Тюменской области", – рассказала специалист по работе с инвалидами Тюменской региональной организации Всероссийского общества инвалидов Елизавета Меркушина.

Победители награждены дипломами, кубками и подарочными сертификатами, призеры - грамотами и специальными подарками от магазина рыболовных товаров.