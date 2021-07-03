Тюменцы с ОВЗ приняли участие в рыболовном турнире

Спортивный турнир по рыбной ловле на поплавочную снасть среди людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и другими нозологиями состоялся в деревне Коммунар Исетского района.
Большую часть наград получили спортсмены клуба "Шанс". В рамках турнира, как пишет "Вслух.ру", разыграли призовые места среди женщин и мужчин. Улов победителя составил 5 тыс. 090 г, победительницы – 1 тыс. 510 г.
"Была номинация "Самый юный рыболов", его выбирали не по возрасту, а по вовлеченности в этот спорт. Им оказался Константин Пережогин, новый член клуба "Шанс". Он является директором Федерации керлинга Тюменской области", – рассказала специалист по работе с инвалидами Тюменской региональной организации Всероссийского общества инвалидов Елизавета Меркушина.
Победители награждены дипломами, кубками и подарочными сертификатами, призеры - грамотами и специальными подарками от магазина рыболовных товаров.
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