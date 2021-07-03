Тюменские подростки продолжают трудиться в "Отрядах мэра"

11:41 03 июля 2021
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Фото: официальная группа "Отряды мэра Тюмень" во ВКонтакте 

1 тыс. 300 тюменских подростков станут участниками второй смены "Трудовое лето". За пять дней ребята заработают 2 тыс. 148 руб.  

В целом летом 2021 года в "Отряды мэра" планируют трудоустроить 4 тыс. 500 подростков от 14 до 17 лет. Первая смена завершила работу в июне, четвертая продлится с 9 по 20 августа.

Зарплата подростков "Отряда мэра" складывается из следующих составляющих: оклад  плюс районный коэффициент 15%, минус подоходный налог 13%. К сумме добавляется материальная поддержка от Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района.

Основные ответы на вопросы по трудоустройству и зарплате можно получить в группе во ВКонтакте,  пишет "Вслух.ру".

Теги: отряды мэра
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