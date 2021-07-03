Тюмень присоединится к Международному дню отказа от полиэтиленовых пакетов

Экологическое мероприятие, посвященное Международному дню отказа от полиэтиленовых пакетов, состоится в тюменском музее "Дом Машарова" 3 июля.
"Квилт-клуб "Сибирская палитра" презентует гостям музея разнообразные многоразовые сумки, а студобъединение 5R проведет для детей увлекательную квест-игру", - сообщили в Тюменском музейно-просветительском объединении.
Квест-игра начнется в 13 часов. Для участия нужно зарегистрироваться. Кроме того, на территории музея всю неделю будут стоять контейнеры для раздельного сбора мусора, пишет "Тюменская область сегодня".
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