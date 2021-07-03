Тюмень присоединится к Международному дню отказа от полиэтиленовых пакетов

10:39 03 июля 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Афиша: ТМПО

Экологическое мероприятие, посвященное Международному дню отказа от полиэтиленовых пакетов, состоится в тюменском музее "Дом Машарова" 3 июля.

"Квилт-клуб "Сибирская палитра" презентует гостям музея разнообразные многоразовые сумки, а студобъединение 5R проведет для детей увлекательную квест-игру", - сообщили в Тюменском музейно-просветительском объединении.

Квест-игра начнется в 13 часов. Для участия нужно зарегистрироваться. Кроме того, на территории музея всю неделю будут стоять контейнеры  для раздельного сбора мусора, пишет "Тюменская область сегодня".  

Теги: экология
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2021