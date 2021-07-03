Тюменцы заняли призовые места на Всероссийской робототехнической олимпиаде

08:29 03 июля 2021
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pixabay.com

Девять лучших команд Тюменской области приняли участие во Всероссийском этапе робототехнической олимпиады. Состязания проводились дистанционно с 24 по 27 июня.

В основной категории старшей возрастной группы тюменцы заняли первое и третье места — команда клуба "RoboCraft" Колледжа цифровых и педагогических технологий и команда физико-математической школы (Тюмень) соответственно.

В основной категории средней группы третье место у команды "Фобос" из ялуторовской средней школы № 4. Младшеклассники из этой же школы заняли пятое место в своей группе. 

Тюменцы отличились и в творческой категории WeDo:  первое место и победа в номинации "Лучший программный код" - у команды "БСЛ" из 15-й школы города Тюмени, а ребята из клуба "RoboCraft" взяли "бронзу" в младшей возрастной группе.  

Всего в олимпиаде участвовали 280 команд из 40 регионов Российской Федерации и одна команда из Румынии, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Теги: робототехника
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